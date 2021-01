Piedi di piombo Solskjaer: “Man. United in corsa per vincere la Premier League? Siamo solo a metà strada…”

Il Manchester United si gode la vetta della Premier League e con una partita in meno potrebbe anche staccare il Liverpool con il quale è appaiato a quota 33 punti. Eppure, Ole Gunnar Solskjaer, manager Red Devils, ci va cauto sul proseguimento della stagione. Alla domanda sul possibile trionfo in campionato, il norvegese ha risposto come riporta Goal.com: “Non siamo nemmeno a metà stagione e ogni partita in Premier League è una sfida, sono tutti dei test. Ogni gara lo è. Quella col Watford lo è stato, il Burnley è un test, il Liverpool è un altro, poi vai c’è il Fulham e sarà ancora così”.

“Nessuno ricorderà come appariva la classifica del 12 gennaio 2021. Abbiamo sicuramente un ottimo slancio, siamo ripartiti bene dopo la delusione della sconfitta con il Manchester City, ci siamo ripresi molto bene con una vittoria contro il Watford (in FA Cup ndr) e vogliamo farlo anche in campionato. Se riusciamo ad ottenere una vittoria martedì (contro il Burnley ndr) possiamo essere fiduciosi. Diciamo che possiamo creare maggiore fiducia in noi stessi. Ogni gara è un’occasione di crescita”.