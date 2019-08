Piqué esalta Maguire: “Con lui il Manchester United può tornare a vincere la Premier League…”

Ha vestito la maglia del Manchester United quando era molto giovane, Gerard Piqué, attuale centrale difensivo del Barcellona, non dimentica il suo passato tra le fila dei Red Devils. Cresciuto nelle giovanili del club inglese, lo spagnolo ha avuto anche modo di giocare con alcune leggende del mondo United come Giggs, Cristiano Ronaldo e Rooney.

Intervistato dal Daily Express, il classe ’87 catalano ha detto la sua sul momento del club inglese ed in modo particolare sul recente acquisto del suo “collega” Harry Maguire, diventato il difensore più pagato del mondo.

TORNARE AL TOP – “È successo prima con van Dijk al Liverpool e prima ancora – circa dieci anni fa – con Rio Ferdinand “, ha detto Piqué riguardo all’acquisto di difensori centrali molto forti: “Culturalmente in Inghilterra investono molto in buoni difensori e Harry Maguire è un grande difensore. Spero possano essere di nuovo al top. Il Manchester United, negli ultimi anni, ha combattuto per qualificarsi per la Champions League, ma devono cercare di vincere la Premier League. Spero che con l’acquisto di Maguire possano tornare in vetta e vincere“. E sul tecnico Solskjaer ha aggiunto: “Ci siamo incontrati la passata edizione della Champions. Credo possa fare bene come allenatore ed è una brava persona. Vedremo cosa riuscirà a fare quest’anno…”.