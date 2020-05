Pochettino al Newcastle solo se… arriva Coutinho

Svolta in Premier League in casa Newcastle. Mauricio Pochettino potrebbe essere sempre più vicino a dire di sì all’offerta del club inglese per la prossima stagione. Come riporta il Sun ci sarebbe stata l’apertura dell’argetnino ex Tottenham, ma solo ad una condizione.

La chiave porta il nome di Philippe Coutinho. Il brasiliano di proprietà del Barcellona, e nell’ultima stagione al Bayern Monaco, potrebbe essere il motivo per il quale Pochettino potrebbe dare risposta affermativa alla società ancora in mano al miliardario Mike Ashley in trattativa per la cessione ad un fondo gestito dagli arabi. Il contratto di Coutinho col club blaugraa è valido fino al 30 giugno 2023 ma non sembra che la società catalana voglia puntare su di lui. Ecco perché, nel caso in cui il Bayern Monaco non dovesse esercitare il riscatto, il Newcastle potrebbe farsi avanti e riportarlo in Premier League. In questo modo le chance di avere anche Pochettino sarebbero decisamente in rialzo…