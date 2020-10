Pochettino fa impazzire Manchester: possibile “derby” per averlo in panchina

Mauricio Pochettino fa impazzire Manchester. L’ex allenatore del Tottenham, attualmente libero e in cerca di una nuova squadra da allenare, potrebbe vedere il suo futuro allo United o al City. Le situazioni complicate dei colleghi Solskjaer e Guardiola potrebbero prendere presto una piega in favore del manager ex Spurs.

Pochettino: derby di Manchester per lui

L’edizione oderina del Mirror scrive di un vero e proprio possibile derby di Manchester per Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino ex Tottenham, infatti, sarebbe tenuto d’occhio da entrambe le sponde della città. Il k.o. dello United contro gli Spurs, ora allenati da Mourinho, avrebbe causato una grossa voragine nei rapporti da Solskjaer e la società. Stesso discorso in casa Citizens dove i risultati deludenti dell’avvio di stagione, che fa seguito ai zero titoli di quella passata, hanno messo in una situazione complicata anche Guardiola.

Pochettino è in pole position per entrambe le squadre di Manchester. Resta da capire quale sarà la sua preferenza e, soprattutto, quale sarà la prima panchina “a saltare”…