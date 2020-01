Pochettino, futuro ancora in Premier League: al Manchester United… alle sue condizioni

Potrebbe essere ancora in Premier League il futuro di Mauricio Pochettino. L’ex allenatore del Tottenham sarebbe in trattativa col Manchester United per la prossima stagione. Lo riporta talkSport che analizza, però, quelle che dovranno essere le condizioni affinché l’approdo del tecnico avvenga.

Secondo quanto si apprende, Pochettino, che non possiede un procuratore, avrebbe assunto un intermediario per muovere delle precise richieste alla società inglese. In primo luogo la presenza di un direttore sportivo qualificato e che sia dentro le vicende del mondo del pallone. Inoltre, ancora più importante, l’allontanamento dell’attuale direttore esecutivo Ed Woodward dalle scelte di mercato e del campo. Per finire, la piena libertà di scegliere quali saranno i giocatori della prima squadra e il modo in cui gestire la parte economica in tema di mercato.