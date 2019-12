Pochettino, il retroscena: voleva il Manchester United già dopo l’addio di Mourinho

Potrebbe essere finalmente arrivato il momento di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United. Finalmente perché, stando a quanto riporta ManchesterEveningnews, già nel 2018, quando i Red Devils licenziarono Mourinho, l’argentino si fece avanti per prenderne il posto.

I vertici Red Devils chiamarono ad interim Ole Gunnar Solskjaer che impressionò per i risultati vincenti e obbligò la società a farlo diventare tecnico a tutti gli effetti. Adesso, però, in una stagione caratterizzata più da bassi che da alti, la situazione appare cambiata. Pochettino, esonerato la scorsa settimana dal Tottenham, appare sempre più vicino alla panchina Red Devils e, curiosamente, potrebbe essere proprio la gara odierna tra Manchester United e Spurs a stabilire l’ennesimo cambio in panchina.