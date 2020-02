Pochettino rivela: “Aspetto una nuova sfida. Lavorerei ancora in Premier….”

“Onestamente amerei lavorare in Premier League”. Parola di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino è pronto a ripartire dopo la fine della sua esperienza al Tottenham. E vuole farlo rimanendo in Inghilterra. Lo afferma ai microfoni di Sky Sport: “È difficile, lo so, e al momento è l’ora di aspettare e vedere cosa succede. Questo è un momento di recupero, il tempo per pensare a se stessi e per essere pronti perché nel calcio tutto può succedere e bisogna farsi trovare pronti. Sono pronto e aspetto una nuova sfida e sono certo sarà fantastica”.