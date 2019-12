Pochettino-Tottenham, ritorno possibile: c’è un indizio

L’arrivo di José Mourinho sembra aver riportato il sereno in casa Tottenham. Gli Spurs erano finiti in crisi in avvio di stagione, sotto la gestione di Mauricio Pochettino perdendo vistosamente contatto con le zone alte della classifica. Tuttavia, il rapporto con il tecnico argentino, arrivato a Londra nel 2014, non sembra affatto terminato. Lo conferma Daniel Levy, il numero uno del Tottenham, in un’intervista al London Evening Standard: “Ho instaurato un rapporto personale profondo con Mauricio in questi ultimi cinque anni e mezzo. Non avrei mai desiderato mandarlo via, è stato davvero difficile, ma abbiamo parlato e lui ha capito. Non avevo nulla contro Pochettino, sono sicuro che tornerà più forte e che avrà presto l’opportunità di allenare un’altra big. Magari un giorno tornerà proprio da noi… Ha fatto un lavoro fantastico per il Tottenham, gli siamo tutti molto grati e restiamo in contatto con lui”.