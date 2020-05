Pochettino verso il Newcastle, Ardiles è sicuro: “Ricevuta buona offerta”

Mauricio Pochettino sempre più vicino al Newcastle. L’ex manager del Tottenham sarebbe pronto a riprendere la sua esperienza da allenatore in Premier League. Le voci del suo possibile approdo al Newcastle si fanno sempre più insistenti e anche Osvaldo Ardiles, ex giocatore del Spurs ed ex allenatore di entrambe le società, ha parlato al Mirror dell’idea di vedere il connazionale di nuovo in “pista” magari con la nuova proprietà saudita che rileverà il club da Mike Ashley.

Ardiles: “Buona offerta per Pochettino”

“Mauricio sta bene in Inghilterra, è stato accostato al Newcastle e quando ha parlato con il club gli è stata formulata una buona offerta”, ha detto l’ex mister e giocatore del club. “Era legato al Tottenham, ma ora è libero di allenare. Ascolterà di nuovo offerte, ma quella del Newcastle è una possibilità. Prenderà del tempo prima di decidere ma allenare in Inghilterra gli piace molto, ci sono poche squadre che possono permetterselo”, ha spiegato Ardiles. Pochettino è libero di firmare con qualsiasi squadra di Premier League soprattutto dopo che sono passati 6 mesi dal suo addio al Tottenham con il quale si era vociferata di una clausola che gli avrebbe impedito di tornare alla guida di un club inglese nei primi mesi dopo l’addio agli Spurs.