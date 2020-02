Pochettino verso il ritorno in Premier? Primo contatto con un club

Mauricio Pochettino è una persona schietta e sincera. Negli scorsi giorni aveva fatto capire quanto amasse la Premier League e quanto forte fosse il suo desiderio di rimanere in Inghilterra. Detto e fatto, verrebbe da dire ascoltando gli ultimi rumors di mercato. Infatti l’allenatore argentino, esonerato dal Tottenham a inizio stagione, potrebbe tornare in panchina. Magari al termine di questa annata. A suggerire questa ipotesi ci sarebbe un clamoroso contatto con uno degli uomini di fiducia di Ed Woodward, numero uno del Manchester United. Il futuro di Ole Gunnar Solskjaer sembrerebbe già deciso e Pochettino potrebbe ripartire da un top club in cerca di riscatto dopo le ultime fallimentari stagioni. Lo riporta il Sun.