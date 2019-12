Pogba balla al matrimonio del fratello. I fan: “E l’infortunio alla caviglia?”

Una nuova bufera si abbatte su Paul Pogba. Il centrocampista francese, che ha speso parole importanti per i giovani, offrendosi come modello, è finito nel mirino dei tifosi per un video in cui veniva immortalato mentre ballava. Nulla di strano, dato l’evento, ossia il matrimonio del fratello. Niente di illecito se non fosse che Pogba dovrebbe curare un infortunio alla caviglia. Di fronte alle immagini, i tifosi del Manchester United, club di Paul, hanno mostrato più di una perplessità, accusando più o meno velatamente Pogba di fingere sull’entità dell’acciacco fisico. Chissà se non si tratta di un modo per allontanarsi dai Red Devils, strizzando l’occhio a Real Madrid e Juventus.