Pogba, che grana. Solskjaer ammette: “Dovrà operarsi…”

In Premier League si torna a parlare di Paul Pogba. Il francese del Manchester United non è sceso in campo nella gara persa dai Red Devils contro l’Arsenal. Il motivo è il guaio fisico alla caviglia che perseguita il centrocampista da tempo.

Al termine della gara, il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha ammesso con dispiacere quali sono le reali condizioni del suo giocatore: “Gli è stato consigliato di operarsi e starà fuori tre o quattro settimane, non so di più. Abbiamo fatto degli esami e non è nulla di grave, ma si tratta di un qualcosa che va affrontato e risolto il più presto possibile. Le sue condizioni sono state valutate anche dal club e da alcuni consulenti e ci hanno consigliato di agire in questo modo…”.

Pogba in questa stagione ha sin qui collezionato solamente 8 presenze di cui solo 7 in campionato.