Pogba ci dà un taglio e si unisce al Black Lives Matter

Sembrava non dovesse neppure scendere in campo a causa di uno scontro fortuito di gioco col compagno Bruno Fernandes in allenamento. Invece, Paul Pogba si è visto, eccome, in campo col suo Manchester United nel successo contro il Bournemouth. In modo particolare, il francese si è fatto notare, oltre che per la buonissima prestazione, per il nuovo look: un taglio di capelli per il movimento Black Lives Matter.

Pogba ci dà un taglio: il gesto per il Black Lives Matter

Paul Pogba si è presentato in campo contro il Bournemouth con un particolare taglio di capelli con il quale ha mostrato il suo omaggio al movimento Black lives matter, nato per combattere contro ogni forma di razzismo a seguito dell’uccisione di George Floyd, il 46enne morto dopo che un poliziotto bianco gli ha tenuto il ginocchio sul collo, schiacciandolo sull’asfalto, per otto minuti e 46 secondi. Il centrocampista francese si è mosso in prima persona così come fatto da diversi altri colleghi. Prima i gesti in Bundesliga, poi anche in Premier League dove appunto Pogba è stato l’ultimo a mostrare solidarietà verso quanto sta accadendo. Il campione del mondo con la Francia, che spesso ha usato i suoi capelli per acconciature di svago, questa volta ha utilizzato la sua testa per mandare un chiaro messaggio facendosi ritagliare un pugno chiuso proprio sopra l’orecchio sinistro: il simbolo del movimento.

