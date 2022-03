Pogba: “Cristiano Ronaldo il miglior marcatore della storia non è mai stato un problema”

Il centrocampista francese sulla tripletta decisiva del bomber col Tottenham

Redazione ITASportPress

Torna al successo il Manchester United di Cristiano Ronaldo e lo fa col portoghese assoluto protagonista. Tripletta al Tottenham e vittoria per i Red Devils che dopo il derby, e le polemiche per l'esclusione del cinque volte Pallone d'Oro, tornano a sorridere. Anche Paul Pogba, centrocampista del club, si coccola il compagno di squadra e come riportato da Sports Illustrated ne esalta le doti indiscusse.

TEAM - "Penso che contro il Tottenham sia stata un'ottima prestazione come squadra e un'ottima reazione alla partita nel derby contro il City", ha esordito Pogba. "Continuavamo a credere nella vittoria. Nella ripresa non abbiamo avuto dei bei passaggi e ci siamo mossi poco. Per questo gli abbiamo dato un po' di fiducia e loro hanno segnato. Ma per fortunatamente siamo stati bravi a prendere il gol della vittoria".

CR7 - Pogba ha continuato parlando di Cristiano Ronaldo: "Cosa posso dire. Cristiano Ronaldo è stato brillante. Penso che sia stato tutto ciò di cui avevamo bisogno, una reazione. Abbiamo segnato dei bei gol. Anche quando abbiamo subito siamo tornati e abbiamo segnato di nuovo. La mentalità era di nuovo quella giusta. Lui (CR7) non è mai stato un problema. Quando hai il miglior attaccante della storia in squadra, non può essere un problema. La sua prestazione e quella di tutta la squadra è stata decisamente brillante". E infine: "Cristiano lo conoscono tutti, non c'è bisogno di parlare di lui. Questo è quello che fa".