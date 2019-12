Pogba e i braccialetti contro il razzismo: “Una mia idea. La gente deve riflettere…”

Paul Pogba è tornato in campo nella sfida contro il Newcastle nel giorno di Santo Stefano. Il rientro non poteva essere migliore: vittoria del Manchester United e gesto contro il razzismo che non è passato inosservato.

Durante il riscaldamento prima della gara, Pogba e compagni hanno indossato braccialetti speciali con le scritte “Not to Racism” e “We Are One”. Un’iniziativa che, come spiegato dal centrocampista francese al Daily Mail, è partita proprio da lui: “È stata una mia idea, ma non volevo seguire questa iniziativa attraverso UEFA e FIFA. Volevo fare tutto da solo. Penso che, visto questo gesto, la gente dovrà riflettere su molte cose. La ragione del razzismo? L’ignoranza. L’ignoranza e tutto ciò che è connesso con esso. Voglio solo dimostrare che siamo tutti un’unica persona. Non voglio essere presidente di qualcosa o politico. Sono e siamo solo giocatori che vogliono godersi il calcio. Tutti vengono allo stadio per godersi il calcio. E l’iniziativa del braccialetto aveva l’intento di dimostrare che tutti noi siamo contro il razzismo. Sono sicuro che farà parlare le persone”.