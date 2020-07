Pogba, fallo di mano e rigore regalato al West Ham: Michail Antonio realizza e… lo prende in giro

Curioso siparietto andato in scena nel corso di Manchester United-West Ham. Protagonisti Paul Pogba e Michail Antonio. Il primo ha causato il calcio di rigore che ha portato al gol dei rivali e al momentaneo loro vantaggio. Il francese, nell’intento di proteggersi il volto, ha alzato le braccia costringendo il direttore di gara a fischiare il penalty. Dal canto suo Antonio ha colto l’occasione per realizzare dagli undici metri.

Pogba: la reazione alla presa in giro di Michail Antonio

Come sottolineano alcuni post social anche di Sky Sports, fa sorridere la reazione dei due all’episodio. Infatti Michail Antonio, subito dopo aver realizzato il tiro dagli undici metri, quasi prende in giro Pogba per il suo gesto di coprirsi il volto con le braccia. Alle sue spalle, però, proprio il francese sta osservando e ascoltando le sue parole e, dallo sguardo, sembra non gradire, quasi ad essere permaloso.

Un simpatico siparietto che non ha avuto sviluppi nel corso della ripresa della gara. Il macht si è concluso sull’1-1 con il pareggio arrivato grazie al gol di Greenwood per i Red Devils.