Pogba, gol e rinascita: “Vedere Bruno Fernandes e gli altri mi diverte. Passo il tempo ad applaudirli”

Paul Pogba ha messo da parte i problemi fisici e sta tornando ai suoi standard elevati. Uno dei segreti del recupero, mentale e fisico del francese è da ricercare… nei compagni di squadra. L’arrivo di Bruno Fernandes, in modo particolare, ha avuto effetti positivi nell’economia del gioco del Manchester United ma anche nell’umore di Paul Pogba. Dopo tanti rumors sul proprio futuro e su possibili mal di pancia, il campione del Mondo con la Francia si sente decisamente felice.

Pogba: “Sono felice. Passo il tempo ad applaudire i compagni”

Il centrocampista francese ha parlato ai media britannici dopo il 3-0 all’Aston Villa e ha confessato di essere molto contento del momento dei suoi e anche a livello personale: “Sono davvero felice di essere tornato. Fare ciò che amo è fantastico, mi è mancato molto”, ha detto Pogba che si mette alle spalle ogni tipo di problema e pensa al futuro e ai compagni: “Giochiamo molto più di squadra, difendiamo e attacchiamo insieme, la squadra è più equilibrata e forte. Aiutarsi l’un l’altro, in campo e fuori: così si costruisce la mentalità vincente. Guardo gente come Bruno Fernandes, Rashford, Martial o il giovane Greenwood e mi diverto. Li vedo segnare e passo il mio tempo ad applaudirli”. E poi sui traguardi stagionali: “Quest’anno abbiamo due obiettivi: la vittoria in Europa League e la Coppa d’Inghilterra, quindi ci concentriamo su questo”, ha concluso il francese come riporta la BBC.

