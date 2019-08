Pogba, i tifosi insorgono per la telenovela di mercato: scritte contro il francese al centro sportivo del Manchester United

“Pogba Out”, è questo il messaggio che è stato recapitato al centrocampista francese del Manchester United, problabilmente, dai propri tifosi. Per tutta la sessione di mercato, infatti, Pogba è stato al centro di voci e rumors di mercato che hanno riguardato il suo possibile trasferimento al Real Madrid o alla Juventus. Nonostante il classe 1993 sia, per il momento, rimasto in Red Devils, con il mercato ancora aperto in uscita niente ancora è deciso.

Ma se le cose possono cambiare da un momento all’altro c’è chi, come i tifosi inglesi, ha detto, a modo suo, basta alla vicenda. Ecco, infatti, che all’esterno del centro sportivo d’allenamento dei Red Devils, come riporta il Sun, è apparsa la scritta “Pogba Out”. I sostenitori del Manchester United sono stufi delle dichiarazioni del giocatore e della telenovela di mercato che lo riguarda tanto che, a quanto pare, preferirebbero vederlo andare via.

Le prestazioni sul campo, con il recente rigore sbagliato, indubbiamente non hanno aiutato.