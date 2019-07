Pogba, l’indizio sul futuro arriva…dal fratello

Mathias Pogba sta cercando una squadra vicino a Madrid: il CD Manchego è pronto ad accoglierlo. Sarebbe questo l’indizio di mercato che vedrebbe il più noto Paul Pogba avvicinarsi alla capitale spagnola, sponda Real Madrid.

La famiglia del francese potrebbe presto riunirsi in Spagna con Paul sempre pronto a lasciare il Manchester United ed indossare l’importante camiseta blanca. Stando a quanto riporta AS, il fratello maggiore dell’ex Juventus, attualmente attaccante del Tours, squadra militante nella terza categoria del calcio francese, sarebbe vicinissimo al CD Manchego, squadra della terza divisione spagnola. Club situato nel comune di Ciudad Real, a poco più di 180 chilometri da Madrid, il CD Manchego permetterebbe così a Mathias Pogba di tornare in Spagna dopo 10 anni e che in qualche modo avvicinirebbe anche lo stesso Paul al Real Madrid. Secondo il periodico spagnolo, inoltre, Mathias non avrebbe ancora firmato con il Manchego solamente perché spera di ricevere un’offerta proveniente da un club ancora più vicino a Madrid.