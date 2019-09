Pogba, mossa del Manchester United per trattenerlo: proposto rinnovo a cifre monstre

La paura è quella di perderlo a parametro zero tra due stagioni o ad un prezzo decisamente al ribasso molto prima. Paul Pogba resta un punto interrogativo per il Manchester United che, stando a quanto afferma il Times, avrebbe aperto le trattative per il rinnovo del contratto.

Secondo quanto si apprende, la dirigenza Red Devils ha già iniziato i colloqui preliminari con Mino Raiola, agente del centrocampista, per trovare la quadra e allungare il contratto in scadenza 2021: proposto anche un aumento di ingaggio che andrebbe oltre gli attuali 17 milioni euro netti all’anno. Il rinnovo potrebbe trovare il via libera da entrambe le parti. Da un lato la società deve impedire che il proprio gioiello possa partire gratis tra due stagioni, dall’altra la volontà di Pogba di trovare serenità in un momento piuttosto complesso che lo ha portato, poche ore fa, a comprare un cane da guardia per scongiurare “invasioni” di tifosi nelle zone vicino a casa sua.