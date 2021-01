Pogba, un tiro tra 3 punti per lo United: “Non me lo aspettavo dal mio piede sinistro…”

Un missile di sinistro e una prestazione autorevole. Paul Pogba si è preso la scena nella vittoria del suo Manchester United contro il Fulham. Un gol da tre punti celebrato anche dalla stampa inglese nelle prime pagine odierne. Parlando a BT Sport subito dopo la sfida, il Polpo ha ammesso di non aspettarsi una conclusione perfetta come quella che ha dato il successo ai Red Devils.

“Sono molto felice della gara e della vittoria. Quando vinco sono felice, se perdo no”, ha commentato il centrocampista francese. “Penso sia stata una partita difficile. Sapevamo che sarebbe stato così. Il Fulham non si arrende, spinge e tiene tutti compatti in difesa. Ma avevamo bisogno di questa vittoria e l’abbiamo ottenuta. Per quanto riguarda il mio gol devo dire che ho tirato alla grande. Non me lo aspettavo dal mio piede sinistro. Ma se non ci provi, non saprai mai cosa succederà. Sono molto contento che la palla sia entrata. Questo è stato un grande gol e una grande vittoria. Amo vincere. È molto importante”.