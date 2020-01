Pope rincara la dose: “Altroché 40 gol contro Stones. Ne farei… più di 50!”

“So che io sono un giocatore di League Two, so che lui gioca per la nazionale inglese, so che guadagna 150 mila sterline a settimana, so che è un milione di volte più forte di me, ma vorrei tanto giocare contro John Stones tutte le settimane! Segnerei 40 gol a stagione”. Così si era espresso Tom Pope, attaccante del Port Vale, squadra di League Two, nei confronti di Stones, difensore del Manchester City. Una provocazione diffusa su Twitter e divenuta virale. E il giocatore ha avuto modo di dimostrare al mondo di non scherzare troppo quando ieri ha affrontato i Citizens in FA Cup, segnando il gol della bandiera per i suoi. Dopo 24 ore, Pope è tornato a dire la sua sui social con ironia: “Volevo solamente dire che è stato assolutamente sbagliato dire che segnerei 40 gol a stagione. Direi più 50! Buon weekend”. Una stoccata non indifferente.