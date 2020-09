Porte stregate per il Brighton: record di legni colpiti nella stessa gara

L’Oscar per la squadra più sfortunata della Premier League va sicuramente al Brighton. La formazione inglese è uscita sconfitta per 3-2 contro il Manchester United al termine di un recupero infinito di 11 minuti. Non basta questo? Aggiungiamo che la rete decisiva è arrivata proprio all’ultimo respiro. Come se non fosse sufficiente c’è un altro dato: il rigore da cui è nato il gol-partita è arrivato per scelta del Var nel momento in cui l’arbitro aveva ormai fischiato la fine dell’incontro. E invece niente pari, ma dietrofront e penalty concesso a Bruno Fernandes per il 3-2 a favore dei Red Devils.

PALO

A questa già mastodontica dose di sfortuna si deve aggiungere un record, ovviamente negativo, giusto per non addolcire la giornata dei tifosi del Brighton. Infatti la squadra ha colpito ben 5 legni nella stessa partita. Un dettaglio clamoroso, che vale un primato tanto singolare quanto sfortunato.