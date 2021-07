Portiere del Newcastle Karl Darlow: “Mia esperienza col Covid terribile”

"Sto migliorando ma settimana scorsa ero in ospedale"

Una situazione davvero particolare quella che sta vivendo il Newcastle. La squadra di Premier League si trova, al momento, senza portieri. Dubravka è ancora in vacanza dopo gli impegni con la nazionale ad Euro 2020 e i restanti tre estremi difensori sono alle prese col Covid. In modo particolare Karl Darlow è risultato positivo nelle scorse settimane e, in via precauzionale, anche gli altri due giocatori sono ancora in isolamento precauzionale.