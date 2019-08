Premier, crollo Everton: non basta Kean, l’Aston Villa vince 2-0

Si apre con una sorpresa l’anticipo della terza giornata di Premier League. L‘Everton non vince, anzi, va al tappeto. La squadra di Liverpool incappa in una serata negativa e cede contro un ottimo Aston Villa. Si intuisce presto che non è la giornata migliore per i Toffees. L’Everton fa la partita, dettando i ritmi, ma al 21′ arriva il gol dei padroni di casa con un diagonale preciso del brasiliano Wesley. La reazione della formazione di Liverpool arriva con Calvert-Lewin che riesce a calciare a rete, ma sbatte contro Engels e manca il pari. Nella ripresa entra Moise Kean, bravo a servire un assist perfetto per un Walcott disastroso sotto porta. Dopo il palo di Iwobi, l’Everton si spegne ed incassa il raddoppio di El-Ghazi allo scadere.