Premier da annullare? Lineker: “Unica soluzione”. Carragher: “Meglio finirla”

La Premier League si interroga sul suo futuro. Il calcio inglese ancora non sa se sarà possibile ripartire o se la stagione debba considerarsi annullata, seguendo l’esempio fornito da Olanda e Belgio. Il dibattito agita anche gli ex calciatori. Gary Lineker ha espresso il suo parere via Twitter, mostrando anche le sue perplessità: “La cancellazione potrebbe benissimo essere l’unico modo. Difficilmente il modo più giusto, giusto?”.

RIPRESA – Jamie Carragher, invece, sembra maggiormente favorevole alla ripresa della stagione. Ecco il pensiero dell’ex Liverpool su Twitter: “Sembra che nessuno qui voglia questo risultato (la cancellazione) o il mio suggerimento di PPG (calcolare la media punti per partita) sul modello della UEFA che lo usa per i posti europei. Quindi la stagione andrebbe terminata qualora il virus lo consentisse”.