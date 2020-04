Premier, due proposte in caso di ripartenza: più cambi e no al Var

La Premier League programma il ritorno in campo. Il massimo campionato inglese spera di poter tornare presto alla normalità nonostante la crescente emergenza Coronavirus che sta paralizzando il paese. I vertici del calcio locale si riuniranno domani per stabilire la direzione in cui muoversi. Attualmente però sembrano esserci due punti fermi proposti dai club. Il primo riguarda i cambi: non più tre, come prevede il regolamento, ma cinque per far fronte al notevole carico di lavoro rappresentato dalle 92 gare in quaranta giorni. La seconda idea comporterebbe la sospensione del Var. In Inghilterra la moviola è strutturata con una sede centralizzata vicino l’aeroporto londinese di Heathrow, in un edificio a Stockley Park, in cui si radunano tre addetti con il compito di seguire le partite e di fornire i loro consigli agli arbitri. Il periodo prefissato per terminare la stagione andrebbe da giugno a luglio.