Premier, esplode il caso Var. La IFAB: “Sarà perfetta tra 10 anni”

In Inghilterra ha fatto discutere l’utilizzo del Var per la prima volta nella Premier League. L’annullamento del gol di Gabriel Jesus nel finale di Premier League ha lasciato perplessi gli appassionati. Di fronte a tante perplessità, la IFAB, l’organo internazionale che si occupa di valutare eventuali proposte e modifiche al gioco del calcio, ha deciso di scendere in campo per rassicurare i tifosi di ogni squadra: “Gli arbitri si sono presi del tempo per usarlo e volevano vedere come funziona. L’idea del VAR è ancora all’inizio. Abbiamo parlato con altri sport e tutti ci hanno detto che si tratta di un progetto di 10 anni, che durerà fino a quando le persone non capiranno davvero come funziona”.