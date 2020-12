Premier League, Bruno Fernandes come Cristiano Ronaldo: il record del portoghese

Dopo oltre 20 anni e, curiosità, anche con la stessa maglia del Manchester United, Bruno Fernandes eguaglia Cristiano Ronaldo. Il trequartista dei Red Devils è stato protagonista della gara contro il Leicester nel Boxing Day di Premier League siglando un gol storico che lo porta a ben 10 reti nel massimo campionato inglese.

Si tratta di una statistica da record. Infatti, come afferma lo stesso account ufficiale su Twitter della Premier League, Bruno Fernandes è diventato il primo calciatore portoghese ad andare in doppia cifra dopo il fuoriclasse della Juventus. Cristiano Ronaldo ci era riuscito nella lontana stagione 2008-2009, come detto anche lui con la maglia del Manchester United.

Un dato importante per l’ex Sporting Lisbona, ma anche ex di Novara, Sampdoria e Udinese che, dal suo arrivo in terra inglese, ha avuto un rendimento altissimo collezionando 18 reti e 13 assist in 28 partite e risultando coinvolto in 31 dei 60 goal siglati dai Red Devils da quando è in rosa.

