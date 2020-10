Premier League, cade l’Everton di Ancelotti sconfitto dal Southampton

Primo ko stagionale per l’Everton di Carlo Ancelotti, battuto 2-0 al St Mary Stadium dal Southampton. I padroni di casa, forti di un Ings in versione assistman, trovano il doppio vantaggio nei primi 35′ e lo gestiscono bene. Dopo i gol di Ward-Prowse e Adams, sempre nel primo tempo, cis sarebbe spazio anche per il 3-0 di Armstrong ma il suo bel gol viene annullato per un fuorigioco di Adams da cui era partita l’azione. Nella ripresa un brutto fallo di Digne su Walker-Peters lascia l’Everton in dieci dal 72′ e addio sogni di rimonta. I Saints battono la capolista e si portano a quota 10 punti, mentre i Toffees con questo passo falso vengono riacciuffati dal Liverpool che ieri ha battuto lo Sheffield. Per l’Everton dopo 4 vittorie e un pareggio è arrivata la sconfitta.