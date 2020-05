Premier League, c’è il via libera dal 1° giugno

La Premier League si prepara a ripartire. C’è l’ok dal Governo, in particolare da parte di Boris Johnson, agli eventi sportivi e culturali dall’1 giugno. Il calcio inglese, ovviamente, sarà a porte chiuse a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19.

Con il via libera per il 1° giugno, le 20 squadre del massimo campionato inglese stanno già pensando a quando far partire di nuovo il campionato. Le società si stanno riunendo proprio in queste ore non per decidere, ma solo per confrontarsi su quella che potrebbe essere la data di questo nuovo inizio. Si pensa al 12° giugno ma non è detto che possano essere stabilite altri giorni. Chiaramente, gli eventi saranno senza pubblico. Secondo quando ci si aspetta, per riavere i propri tifosi le squadre dovranno attendere circa un anno. I club saranno anche obbligati a seguire i protocolli previsti nel programma di 60 pagine presentato questa mattina.