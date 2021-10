Premier League, certificati vaccinali falsi offerti ai calciatori per 1000 sterline

Proposte da parte di truffatori ai calciatori no-vax

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, alcuni calciatori di Premier League sarebbero stati contattati con la promessa di ricevere un falso certificato vaccinale. L'offerta è semplice: 1000 sterline per un documento che consenta loro di svolgere le attività che ne necessitano. Anche sei i vertici del campionato inglese si sono detti all'oscuro della situazione, il tabloid spiega come almeno quattro club, contattati al riguardo, abbiano confermato questa situazione, comprese delle proposte ricevute dai propri tesserati di acquistare un falso certificato. Non è noto se e chi abbia accettato o rifiutato ma la situazione non è certamente totalmente limpida.