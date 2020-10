Premier League, Chelsea bello e sprecone: col Southampton finisce 3-3

Un Chelsea bello e sprecone non va oltre il pari contro il Southampton. La squadra londinese, considerata una delle pretendenti più accreditate per il titolo con una rosa resa stellare dall’ultimo mercato, mostra ottimi spunti, ma non riesce a gestire il risultato e perde anche l’occasione di agganciare la vetta della classifica. I Blues vanno in vantaggio con una doppietta di Werner nel primo tempo che sembra indirizzare la gara, ma Ings a pochi minuti dal duplice fischio accorcia le distanze. Il pari si concretizza con Adams nella ripresa. Havertz non basta al Chelsea: nel finale Vestergaard fa 3-3.