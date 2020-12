Premier League, colpo United: batte il Wolves ed è secondo. Risale l’Arsenal

La vittoria nel derby contro il Chelsea ha fatto bene all’Arsenal. La squadra di Arteta conquista il secondo successo consecutivo piegando per 1-0 il Brighton. Decide una rete di Lacazette. Scatenato il Leeds di Bielsa che travolge in trasferta il West Bromwich Albion con un rotondo 5-0. Colpo importante del Burnley che vince in casa dello Sheffield United per 1-0. Pari senza reti tra Southampton e West Ham. Nel posticipo serale sorride il Manchester United: un tiro deviato di Rashford stende il Wolverhampton e lancia i Red Devils a due punti dal Liverpool capolista.

TUTTI I RISULTATI

Brighton-Arsenal 0-1

Burnley-Sheffield 1-0

Southampton-West Ham 0-0

West Bromwich-Leeds 0-5

Manchester United-Wolverhampton 1-0