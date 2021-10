Premier League, Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese

Il portoghese vince il premio di Player of the Month di settembre

Redazione ITASportPress

Anche quando non gioca fa parlare di sé. Nonostante la pausa dei campionati per le gare delle Nazionali, ecco che Cristiano Ronaldo porta a casa un altro successo. Grazie al suo impatto favoloso con il Manchester United, il portoghese vince il titolo di "Player of the Month" di settembre.

Lo ha annunciato il profilo ufficiale della Premier League scrivendo su Twitter: "Chi altro?" e allegando un bel filmato con le azioni e i gol del fuoriclasse ex Juventus compiute con la maglia Red Devils. Per CR7 3 gol in altrettante partite disputate. Due sono arrivati nella vittoria per 4-1 contro il Newcastle, al suo esordio bis con la maglia del club di Manchester; uno, invece, in quella successiva, contro il West Ham.

Come sottolineato anche dall'account Football on BT Sport, e confermato anche dal Manchester United, per il cinque volte Pallone d'Oro si tratta del quinti riconoscimento in carriera come MVP del mese avendolo già vinto in precedenza nel novembre e nel dicembre del 2006, a gennaio e marzo 2008, e appunto ora, settembre 2021.