Premier League, da Schmeichel a…Schmeichel: il record della vittoria più ampia di padre in figlio

Di padre in figlio. In Premier League è davvero curioso il record che accomuna Peter e Kasper Schmeichel. Il primo, storico portiere ormai in pensione, il secondo, attuale numero uno del Leicester, squadra che nella serata di ieri è stata in grado di eguagliare un clamoroso record: la vittoria più ampia nella storia del campionato inglese.

Ebbene si, perché era dal 1995 che una squadra del massimo torneo britannico non si aggiudicava un match con 9 gol di scarto. L’ultima volta ci era riuscito il Manchester United che aveva battutto l’Ipswich 9-0. In porta, Peter Schmeichel. A distanza di 14 anni, ecco suo figlio, Kasper, eroe di Leicester, battere a domicilio il Southampton 0-9. Due vittorie che verranno ricordate per sempre nella storia della Premier League essendo i successi più ampi mai visti in Inghilterra.