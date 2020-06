Premier League, è subito show per il City: Arsenal demolito 3-0

Uno, due, tre. Il Manchester City non ha pietà e demolisce l’Arsenal nella prima gara della Premier League dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. I Citizens si impongono con un netto 3-0. L’equilibrio si interrompe nel recupero del primo tempo grazie a Sterling: errore grave di David Luiz che lancia l’attaccante inglese davanti al portiere Leno. Tiro potente e vantaggio City. Nella ripresa lo stesso David Luiz provoca un rigore e si fa espellere. De Bruyne spiazza l’estremo difensore avversario dagli undici metri. In pieno recupero ecco il tris: Foden è il più lesto a ribattere in rete dopo il palo colpito da Sterling. E’ il sigillo finale su un match senza storia.