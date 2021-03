Premier League, fino a 10 mila tifosi allo stadio per le ultime due giornate di campionato

Il massimo campionato inglese punta a portare allo stadio fino a 10mila tifosi per le ultime due giornate di campionato. Questo a patto che la strategia per uscire dal lockdown funzioni. Lo ha dichiarato al sito ufficiale della Premier League Richard Masters confidando la speranza di poter “riabbracciare” il pubblico negli impianti di calcio.

Premier League: tifosi di nuovo allo stadio

L’amministratore delegato della Premier League ha parlato della riapertura al pubblico degli stadi inglesi: “Speriamo che per le ultime due partite del campionato, in tutti gli stadi si possa avere circa 10 mila tifosi”, ha detto Richard Masters. “Dobbiamo superare quei primi passi iniziali nella roadmap del governo per arrivarci, quindi speriamo che sarà un fantastico finale per concludere la stagione”. “C’è tanto lavoro e tanto da fare ma pensiamo a questo finale di annata e soprattutto alla prossima stagione. Se tutto va bene, vogliamo riavere gli stadi ‘vibranti’ in Premier League”.

Nelle scorse settimane il premier Boris Johnson ha presentato una exit-strategy suddivisa in 4 fasi che potrebbe quindi portare, nella fase numero 3, anche al ritorno del pubblico negli impianti di calcio. Questa fase partirebbe il 17 maggio e potrebbe vedere anche delle modifiche al calendario che vedrebbe posticipato il penultimo turno previsto inizialmente il 15 maggio. Tutto pur di tornare “alla normalità” e vedere di nuovo i tifosi allo stadio.