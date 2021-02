Premier League, gli arbitri “pagheranno” per i loro errori: bonus di fine anno tagliato in base alle decisioni sbagliate

Se sbagli, paghi. Nel vero senso del termine. In Premier League i direttori di gara verranno puniti in caso di decisioni arbitrali errate. Lo afferma il Daily Mail che spiega come gli arbitri, per i quali è previsto un bonus annuale fino a 50mila sterline, potranno vedere quella somma ridotta di volta in volta a seconda della prestazione messa in campo.

Premier League: arbitri pagheranno per gli errori

Da quanto si apprende dal tabloid inglese, gli arbitri di Premier League verranno puniti (o premiati) per le loro prestazioni. Al termine della stagione calcistica è previsto un bonus fino a 50 mila sterline che, però, potrebbe subire delle modifiche in base agli errori commessi nel corso dell’anno. Infatti, in caso di errore, di volta in volta il direttore di gara verrà “multato” vedendo quella somma finale diminuire progressivamente.

Si tratta di un modo per “rendere giustizia” in caso di errori durante le fasi di gioco. I fischietti sono valutati in base ad una tabella prodotta dalla PGMOL che considera il lavoro del direttore di gara nel corso della stagione. La questione “multe” però, sembra poter sollevare un’altra problematica, ovvero quella della consultazione del Var. Infatti, l’intervento della tecnologia durante le partite, dovrebbe servire a correggere gli errori dell’arbitro. In tal senso i fischietti potrebbero essere portati ad avere maggiore “ansia” e “timore” nel consultare in modo corretto i replay che ne potrebbero appunto cerfificare l’errore e dunque il “malus”. Una questione non si secondo piano…