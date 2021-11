Premier League, ha già debuttato il nuovo pallone che si ispira ai supereroi

Il nuovo pallone presenta ancora una volta la stessa rivoluzionaria tecnologia Aerowsculpt, che fornisce il 30% di traiettoria più accurata rispetto ai palloni utilizzati in precedenza

Ha fatto il suo esordio ieri in Premier League nella partita tra Southampton e Aston Villa il nuovo pallone ad alta visibilità della Nike ispirato ai fumetti, che verrà utilizzato durante tutto l’inverno nei campi inglesi. L'ispirazione per il nuovo design del pallone, alla multinazionale americana è venuta dalla Pop Art di inizio secolo, e in particolare viene dal mondo dei fumetti e dei supereroi che sono in questo caso i giocatori «supereroi sia dentro che fuori dal campo», si legge in una nota della Nike.

Il pallone presenta una grafica nelle tonalità del giallo, blu, cremisi e bianco. L’estetica, come detto, è quella della Pop Art e troviamo quindi dettagli tipici di questo stile, come ad esempio la colorazione a puntini, i contorni dei disegni in nero marcato e le scritte al di sopra di esso in una font fumetto. La tecnologia utilizzata per la sua realizzazione è la stessa utilizzata per il pallone presentato a giugno, ovvero la Nike Aereowsculpt. Questa e l’inchiostro stampato in 3D consentono il 30% in più di volo rispetto ai palloni realizzati con tecnologie precedenti e inoltre migliorano il contatto con lo scarpino. La tecnologia ACC (All Condition Control) aggiunge anche una texture aderente per un tocco coerente sia con l’asciutto che col bagnato.