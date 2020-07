Premier League, Henderson eletto calciatore dell’anno e Salah… non riceve neppure un voto

Il capitano del Liverpool Jordan Henderson è stato eletto miglior giocatore della stagione del campionato inglese dalla Football Writers’ Association. Un traguardo incredibile per il centrocampista Reds che ha battuto prestigiosi rivali come De Bruyne e Rashford, alle sue spalle, ma anche compagni di squadra come Van Dijk e Mané che hanno completato la top 5.

Fa strano, però, come alcuni giocatori siano stati ignorati: su tutti Mohamed Salah che non ha ricevuto neppure un voto dai giornalisti.

Henderson calciatore dell’anno e Salah viene ‘ignorato’

L’egiziano sarà sicuramente contento per il suo capitano, ma allo stesso tempo abbastanza deluso dalla votazione. Infatti, la Football Writers’ Association ha votato ed eletto Jordan Henderson come calciatore dell’anno per la stagione 2019/20 di Premier League ma ha anche visto diversi giocatori ricevere voti. Oltre alla top 5 prima citata, hanno ricevuto voti anche Alexander-Arnold, Alisson, Raheem Sterling, Aaron Wan-Bissaka, Sergio Aguero, Adama Traore, Danny Ings, Jack Grealish, James Madison e Jonny Evans. Quasi tutti i migliori giocatori del campionato inglese. Quasi, appunto. Salah è stato ignorato e come scrive il Mirror non ha ricevuto neppure 1 voto.

Come sempre la medaglia ha due facce: Henderson si gode il successo e Salah, beh. Un po’ meno…

