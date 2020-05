Premier League, i dubbi dei tabloid: “Ripresa calcio può costare delle vite”

Sono tanti i dubbi che avvolgono la ripresa del mondo del calcio in Europa. Qualche spiraglio in Germania dove la Bundesliga pare aver deciso di scendere nuovamente in campo. Discorso diverso in Spagna, Italia e anche Inghilterra dove a prendere una posizione netta sono anche i giornali.

Emblematico, in tal senso, il Daily Mail nella sua prima pagina odierna della versione sportiva. “Questo potrebbe costare delle vite”. Il tema della ripartenza della Premier League è molto delicato e anche tra le diverse società ci sono posizioni opposte. Alcuni club si stanno opponendo fortemente al ritorno in campo, altri, vorrebbero invece si giocasse nonostante l’emergenza coronavirus.

Nelle scorse ore, c’è chi ha ipotizzato anche un campionato falsato a causa del Liverpool…