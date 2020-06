Premier League, il Liverpool è già campione: il trofeo ha già il nome inciso

La Premier League dovrebbe tornare in campo dopo lo stop per l’emergenza coronavirus e il Liverpool dovrebbe diventare ufficialmente campione d’Inghilterra. Visto il grande vantaggio in classifica, si tratta solo di pura formalità tanto che qualcuno ha pensato bene di incidere già il nome dei Reds sul trofeo dei vincitori.

Un video social sta spopolando e mostra come nella Coppa che viene data ai campioni della Premier League ci sia già scritto “2019-20 Liverpool”. Le immagini sono diventate virali in poche ore e in tanti stanno già pensando al Liverpool come la squadra vincitrice del torneo. +25 sulla seconda dice la classifica. Impossibile non sentirsi già vincitori…