Premier League, il Newcastle cambia proprietà: “No a vincolo con l’Arabia Saudita”

Il Newcastle cambia proprietà, ma la Premier League specifica che non ci sono legami con l'Arabia Saudita

Da diverso tempo se ne parlava, ora è ufficiale: il Newcastle cambia proprietà. La squadra bianconera è stata acquistata dal consorzio composto da PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media. Un'associazione su cui la Premier League aveva voluto fare chiarezza. La conferma sul via libera per l'acquisizione è stata data attraverso una nota del massimo campionato inglese: "La Premier League, Newcastle United FC e St. James Holdings Limited hanno risolto oggi la controversia sull'acquisizione del club da parte del consorzio di PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media. Il club è stato ceduto al consorzio con effetto immediato. Tutte le parti hanno concordato che l'accordo è necessario per porre fine alla lunga incertezza dei tifosi sulla proprietà del club. La Premier League ha ora ricevuto assicurazioni legalmente vincolanti che il Regno dell'Arabia Saudita non controllerà il Newcastle United Football Club".