Premier League, il supercomputer pronostica la classifica finale: quante sorprese!

Come riportano i media inglesi fra cui il Mirror, il supercomputer di BetVictor ha pronosticato la classifica finale di Premier League . Fra conferme e clamorose sorprese, ecco quale sarà secondo l'intelligenza artificiale la graduatoria in Inghilterra a maggio.

In vetta una certezza. Il Manchester City pare favorito anche secondo il computer. Guardiola ha esordito senza neanche pareggiare finora una gara di campionato. Solo vittorie. E infatti il titolo ai Citizens è considerato sicuro all'82,5%, con un totale di 89 punti raccolti in campionato. Nel 99,5% dei casi, poi, i Citizens finiranno in Champions League e quindi fra le prime quattro.