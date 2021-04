Premier League, il West Ham vola grazie a Lingard che sui social diventa… Ronaldinho

Chiamatelo pure… Lingardinho. Ebbene sì, perché Jesse Lingard, calciatore inglese passato al West Ham nella finestra di trattative invernali, da quando ha lasciato il Manchester United sembra essersi trasformato nello storico asso brasiliano Ronaldinho. Un paragone forte, ma supportato dai numeri incredibili dell’attaccante autore anche nell’ultima sfida di campionato di una prestazione assolutamente eccellente.

Lingard diventa Ronaldinho

52 punti all’attivo per il West Ham e molti dei meriti sono proprio di Jesse Lingard che dal suo arrivo ha trascinato gli Hammers nelle vette più alte della classifica. Come riportato da Opta, nessun calciatore è stato coinvolto in più azioni da rete dell’inglese dal suo arrivo in squadra. Per lui sono ben 6 reti e 3 assist.

Un bottino che lo ha portato alla trasformazione social. Sui vari Instagram e Twitter, infatti, l’inglese classe 1992 si è trasformato in Ronaldinho. Lingardinho. Questo il nome che i fan degli Hammers ed in generale gli appassionati gli hanno dato viste le sue recenti prestazioni. Numeri che solo il brasiliano sapeva fare. I commenti si sono moltiplicati a dismisura nelle ultime ore e persino i fotomontaggi che hanno creato un nuovo calciatore a tutti gli effetti. Ben lontano da quello che fino a pochi mesi fa faticava al Manchester United…