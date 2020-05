Premier League, in caso di ripresa esultanze e scambi maglia vietati per un anno

Come la Bundesliga, anche la Premier League sembra vicina alla ripresa del campionato. Il “Project Restar” dovrà ricevere prima il via libera del Governo, ma il protocollo stilato sembra convincere gli addetti ai lavori. La stagione verrà conclusa su campi neutri e ovviamente chiusi al pubblico. Gli stadi scelti saranno lontani dai centri abitanti per evitare assembramenti e ora spuntano alle indiscrezioni in merito alle regole da seguire per la ripresa.

NESSUNA ESULTANZA – Secondo quanto raccolto dal The Athletic le squadre dopo i gol non potranno esultare e dovranno evitare qualsiasi tipo di abbraccio o di contatto. A fine partita inoltre i giocatori non potranno scambiarsi le maglie e sarà proibito anche sputare in campo. Tutte regole che verranno applicate se il Governo darà l’ok alla ripartenza.