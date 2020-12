Premier League, insorgono le big: “Regola dei cinque cambi da introdurre”

In Premier League si accende la protesta. A sorpresa la rivolta non parte dai club minori, ma dalle società più blasonate o con impegni europei. La causa della contesa sarebbe il mancato inserimento della norma con i cinque cambi. Le formazioni che devono fronteggiare un calendario più fitto si sentono danneggiate dal classico regolamento che prevede solo tre sostituzioni a partita. Attualmente, però, nemmeno il Covid e i tanti impegni ravvicinati hanno convinto la Premier League a cambiare idea. Lo riporta il Daily Mail.

CONTRARI

Sempre secondo il quotidiano inglese, il fronte degli oppositori sarebbe rappresentato da tutti i top club: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal e Chelsea, con Southampton e Brighton come sorprendenti alleati nella battaglia politica. In loro soccorso potrebbero arrivare altre società le cui posizioni sono più sfumate. Tottenham, Everton, Leicester, West Ham e West Bromwich accetterebbero uno strappo alla regola solo per questa stagione, mentre Fulham e Crystal Palace vorrebbero avere dati certi.