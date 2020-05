Premier League, la proposta: durata dei tempi inferiore ai 45 minuti

Il calcio prova a ripartire in questo momento di grande emergenza dovuto al coronavirus. In Italia si prova a tornare quantomeno agli allenamenti, mentre in Premier League si valutano diverse opzioni. Dopo l’idea di disputare l’ultima parte di stagione in Australia, ecco un’altra proposta: i due tempi regolamentari avranno una durata inferiore ai 45 minuti.

L’idea arriva dall’amministratore delegato della Professional Footballers Association (PFA), Gordon Taylor, che ha discusso di svariati temi ai microfoni della BBC Radio 4: “PFA, LMA, giocatori e manager saranno fondamentali per questo processo di ripresa e saranno ulteriormente consultati. Non sono stupidi, sicuramente metteranno al primo posto la sicurezza. Verrà redatto un protocollo, coinvolgendo tutti gli esperti e i medici del governo. Venerdì ci sarà una riunione degli azionisti della Premier League e da lì a poco il documento di ritorno al lavoro verrà finalizzato. Nelle settimane successive verrà messo a disposizione degli allenatori e dei calciatori. Successivamente la fattibilità del protocollo sarà esaminata da ciascun club”. E ancora: “Non conosciamo il futuro. Quello che sappiamo è quali proposte siano state formulate, quali idee siano state messe sul tavolo, la possibilità di avere più sostituti, e la riduzione dei 45 minuti per tempo. Si parla anche di stadi neutrali. Dobbiamo aspettare che manager e giocatori abbiano il tempo di assimilare tutto ciò”.