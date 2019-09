Premier League, Lampard sorride: il Chelsea trova il primo successo in casa

Era nel mirino della critica Frank Lampard a inizio stagione, poi si è risollevato e mancava solo una vittoria a Stamford Bridge per allontanare ogni tipo di spettro, ed ecco che è arrivata: nel pomeriggio, nella settima giornata di Premier League, il suo Chelsea ha regolato 2-0 il Brighton fra le mura amiche grazie alle reti di Jorginho su rigore e di Willian, entrambe arrivate nella ripresa. I blues sorridono perché salgono a 11 punti in classifica; Il Brighton, che resta a 6, era l’avversario migliore per tornare ai 3 punti in casa, poiché vengono da una serie negativa di risultati piuttosto evidente: solo vittoria alla prima giornata, il 10 agosto, poi tre pareggi e tre sconfitte.

Oggi, nel campionato inglese, oltre alla settima vittoria su sette del Liverpool contro lo Sheffield, abbiamo assistito al ritorno al successo del Tottenham: 2-1 ai danni del Southampton (con qualche difficoltà e una espulsione lampo di Aurier). Il Crystal Palace fa 2-0 col Norwich e resta nel gruppone a 11 punti con Chelsea, Leicester, Arsenal, Tottenham e Bournemouth (Gunners e Foxes con una partita in meno).